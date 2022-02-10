Синоптики прогнозируют потепление в выходные, однако ночи еще будут морозными

В субботу, 12 февраля , осадки ожидаются только в западных областях. Небольшой дождь со снегом возможен на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях при температуре +2...+4 °С. Солнце будет выглядывать из-за облаков, скорость ветра не превысит 5 м/с. Температура воздуха в южных областях составит +5...+9 °С, восточных и центральных — +2...+5 °С, северных — около 0 °С. Ночью в Украине термометры тоже покажут около нуля.

В воскресенье, 13 февраля, во всех регионах будет солнечно, с небольшой облачностью и без осадков в течение дня. В Донецкой, Луганской, Сумской и Харьковской областях на термометрах будет около 0 °С, в Черниговской области — до +3 °С. В южных, центральных и западных областях Украины прогнозируется +3...+5 °С, в Винницкой, Житомирской и Запорожской — до +2...+4 °С. А вот ночь с воскресенья на понедельник, по данным синоптиков, выдастся умеренно морозной — до -5...-8 °С, на юге, в Хмельницкой, Винницкой и Запорожской областях — до -4...-6 °С.

В понедельник, 14 февраля, День влюбленных также порадует украинцев солнечной погодой с минимальной облачностью. В западных регионах и Одесской области дневная температура будет +5...+7 °С, в центральных регионах, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях — до +3...+5 °С. В северных и восточных областях погода в начале недели будет солнечной, однако столбики термометров не поднимутся выше +1...+2 °С. Ночью придут умеренные морозы: до -5...-7 °С на западе, севере и в центре, до -4...-6 °С в южных областях и до -8...-10 °С в восточных регионах..