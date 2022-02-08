Погода в Карпатах: плюсовая температура днем и умеренные ночные морозы, почти каждый день будет идти снег с дождем

В Карпатах на этой неделе сильные морозы не ожидаются, ночью 13 февраля на всех горнолыжных курортах термометры покажут до -8...-9 °С.

По данным Sinoptik.ua, на ясную и безоблачную погоду пока рассчитывать не стоит, снегопады и дожди со снегом будут падать в Карпатских горах практически ежедневно.

В Буковеле на высокогорье Ивано-Франковской области установится температура около нуля днем и слабые ночные морозы. В выходные 12—13 февраля ожидаются умеренные ночные морозы до -6...-8 °С. Осадки не ожидаются 11, 13, 14 и 15 февраля, 10 февраля пройдет небольшой дождь, в остальные дни возможен небольшой снег, солнце почти всегда скрыто за облаками. Высота снежного покрова колеблется в пределах 67—70 см.