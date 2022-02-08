Погода у Карпатах: плюсова температура вдень і помірні нічні морози, майже щодня йтиме сніг із дощем

У Карпатах цього тижня сильні морози не очікуються, лише вночі 13 лютого на всіх гірськолижних курортах термометри покажуть до -8...-9 °С.

За даними Sinoptik.ua, на ясну та безхмарну погоду поки що розраховувати не варто, снігопади та дощі зі снігом падатимуть у Карпатських горах практично щодня.

У Буковелі, на високогірʼї Івано-Франківської області, встановиться температура близько нуля удень та слабкі нічні морози. У вихідні 12–13 лютого очікуються помірні нічні морози до -6...-8 °С. Опади не передбачаються 11, 13, 14 та 15 лютого, 10 лютого пройде невеликий дощ, у решту днів можливий невеликий сніг, сонце майже завжди приховане за хмарами. Висота снігового покриву коливається у межах 67—70 см.