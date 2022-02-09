МОЗ: Українці з грипом чи коронавірусом можуть оформити е-лікарняні дистанційно

У відомстві уточнили, що для цього пацієнт із симптомами коронавірусу, грипу або застуди повинен зателефонувати своєму лікарю, який надасть консультацію та рекомендації щодо лікування.

«Українці із симптомами COVID-19 або грипу зможуть відкрити лікарняний у дистанційному режимі», — розповіли в МОЗ.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Пацієнти із симптомами грипу, застуди або коронавірусу можуть відкрити електронний лікарняний дистанційно — без візиту до лікаря.

Після цього, за необхідності, лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність до 5 днів, який є підставою для відкриття е-лікарняного.

Якщо ж хвороба триватиме довше, для продовження терміну лікарняного пацієнт має прийти на особистий огляд.