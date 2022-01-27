В Україні продовжать видавати паперові лікарняні, але лише у чотирьох випадках

Міністерство охорони здоровʼя України дозволить видавати паперові довідки про лікарняний до 1 травня 2022 року, але у чотирьох виняткових випадках.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:
- потрібно продовжити або закрити довідку непрацездатності, видану у паперовій формі до 1 жовтня 2021 року;
- закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медвисновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі (рішення про видачу листка приймає лікарсько-консультативна комісія або головний лікар);
- відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати її народження, зазначеної у свідоцтві про народження (листок непрацездатності видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження);
- виникли технічні проблеми з передачею даних, через що неможливо сформувати електронний листок протягом семи днів з дати створення медвисновку.
У міністерстві наголосили, що факт непідключення лікарні до електронної системи охорони здоровʼя не є підставою для видачі паперових лікарняних.
- У липні 2020 року Міністерство охорони здоров’я запустило електронні листки непрацездатності (лікарняні) в тестовому режимі на базі сервісу Пенсійного фонду.
- Від початку реформи електронних лікарняних, 1 жовтня 2021 року, українці 4,5 мільйона разів скористались цією послугою.