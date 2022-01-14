Від початку реформи українці оформили понад 4,5 мільйона електронних лікарняних

Від початку реформи електронних лікарняних, 1 жовтня 2021 року, українці 4,5 мільйона разів скористались цією послугою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Водночас, згідно з даними МОЗ, в електронній системі охорони здоров’я створили понад шість мільйонів медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких формуються е-лікарняні.

«Реформа значно спростила процес оформлення лікарняних. Більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а інколи — знов іти до лікарні по заміну документа, якщо при оформленні лікарняного була допущена помилка», — зазначає МОЗ.