С начала реформы украинцы оформили более 4,5 миллиона электронных больничных

С начала реформы электронных больничных, 1 октября 2021, украинцы 4,5 миллиона раз воспользовались этой услугой.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

В то же время, согласно данным Минздрава, в электронной системе здравоохранения создали свыше шести миллионов медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых формируются е-больничные.

«Реформа значительно упростила процесс оформления больничных. Больше не нужно собирать подписи и печати на бланке, передавать документ работодателю, а иногда снова идти в больницу за заменой документа, если при оформлении больничного была допущена ошибка», — отмечает Минздрав.