Нацслужба здоровʼя пояснила, як видаватимуться е-лікарняні. Доведеться йти до лікаря

Для того, щоб лікар оформив електронний листок непрацездатності, пацієнту потрібно особисто прийти на прийом.

Про це повідомила Національна служба здоровʼя.

Відомство пояснило, що лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження чи на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

«Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність», — зазначили у МОЗ.

Перехід на електронні лікарняні означає, що відтепер пацієнту не потрібно збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах. Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково.