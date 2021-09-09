Нацслужба здоровья объяснила, как будут выдаваться е-больничные. Придется идти к врачу

Для того, чтобы врач оформил электронный листок нетрудоспособности, пациенту нужно лично прийти на прием.

Об этом сообщила Национальная служба здоровья.

Ведомство объяснило, что врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования или на консультацию к другим специалистам, или же сам назначит лечение.

«Только после личного приема врач имеет право создавать в электронной системе медицинское заключение о временной нетрудоспособности», — отметили в Минздраве.

Переход на электронные больничные означает, что отныне пациенту не нужно собирать подписи на бумажном бланке и носить их по кабинетам. Обмен информацией происходит автоматически. А пациент тем временем может заниматься своим лечением.