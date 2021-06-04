Министр Ляшко заявил о переходе с сентября на электронные больничные

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что с сентября все больницы в Украине перейдут на выдачу электронных больничных.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, до 31 августа будет действовать переходная модель.

«Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листки нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава», — пояснил министр.

Он отметил, что теперь пациентам не придется ходить в больницы за больничным, а затем заносить его по месту работы.