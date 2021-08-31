Минздрав отложил запланированный отказ от бумажных больничных

Министерство здравоохранения отложило запланированный на 1 сентября полный отказ от бумажных больничных и переход на электронные.
Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Борщ, передает «Суспільне».
По его словам, электронные больничные из трех тысяч больниц сейчас готовы выдавать чуть более двух тысяч. К переходу не готовы отдельные ведомственные больницы в селах, потому новая ориентировочная дата перехода — 1 октября. Кроме того, не все врачи освоили цифровую систему.
В Украине сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторые медучреждения будут выдавать бумажные листки временной нетрудоспособности.
- В июле 2020 года Министерство здравоохранения запустило электронные листки нетрудоспособности — больничные — в тестовом режиме на базе сервиса Пенсионного фонда.
- В июне министр Ляшко заявил о переходе с сентября на электронные больничные.