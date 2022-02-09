Минздрав: Украинцы с гриппом или коронавирусом могут оформить электронные больничные дистанционно

В министерстве уточнили, что для этого пациент с симптомами коронавируса, гриппа или простуды должен позвонить врачу, который предоставит консультацию и рекомендации по лечению.

«Украинцы с симптомами COVID-19 или гриппа смогут открыть больничный в дистанционном режиме», — рассказали в Минздраве.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Пациенты с симптомами гриппа, простуды или коронавируса могут открыть электронный больничный дистанционно без визита к врачу.

После этого, при необходимости, врач создаст медицинское заключение о временной нетрудоспособности до 5 дней, которое является основанием для открытия электронного больничного.

Если же болезнь продлится дольше, то для продления срока больничного пациент должен прийти на личный осмотр.