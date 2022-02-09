Kyodo News: Японія готова постачати газ у Європу в разі вторгнення Росії в Україну

Японія розглядає варіант поставок зрідженого природного газу до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну і спричинить енергетичну кризу в Європі.

Про це з посиланням на джерела в японському уряді пише Kyodo News.

«Уряд, імовірно, звернеться до японських компаній, що постачають зріджений природний газ, із проханням про співпрацю. Зараз він обговорює обсяг і терміни перенаправлення газу до Європи», — вказує видання.

Водночас наголошується, що спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для внутрішніх потреб.

Як зазначається, раніше США звернулися по допомогу з газом до Японії.

«Ми вивчимо, чи можемо ми щось зробити, не впливаючи на повсякденне життя людей», — заявив цього місяця міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Однак деякі представники енергетичного сектора Японії вважають, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.