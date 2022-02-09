Kyodo News: Японія готова постачати газ у Європу в разі вторгнення Росії в Україну

Японія розглядає варіант поставок зрідженого природного газу до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну і спричинить енергетичну кризу в Європі.
Про це з посиланням на джерела в японському уряді пише Kyodo News.
«Уряд, імовірно, звернеться до японських компаній, що постачають зріджений природний газ, із проханням про співпрацю. Зараз він обговорює обсяг і терміни перенаправлення газу до Європи», — вказує видання.
Водночас наголошується, що спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для внутрішніх потреб.
Як зазначається, раніше США звернулися по допомогу з газом до Японії.
«Ми вивчимо, чи можемо ми щось зробити, не впливаючи на повсякденне життя людей», — заявив цього місяця міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.
Однак деякі представники енергетичного сектора Японії вважають, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.
- 6 лютого західні ЗМІ повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Також там назвали ймовірні людські втрати внаслідок вторгнення.
- За даними Міноборони України, на кордоні з Росією та окупованою частиною Донбасу наразі перебувають 140 тисяч російських військових.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- Євросоюз теж попередив Росію про санкції та шукає альтернативних постачальників газу.
- У МВФ заявили, що країни, які постраждають від санкцій проти Росії, можуть розраховувати на підтримку.