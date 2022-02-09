Reuters: Банки в Європі та США готуються до можливої кібератаки з боку Росії

Європейські та американський регулятори попередили банки про можливі російські кібератаки й закликали підготуватися до загрози.
Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters.
За даними двох поінформованих джерел, Європейський центральний банк готує банки до можливої спонсорованої Росією кібератаки на тлі зростання напруженості у відносинах з Україною. Зокрема, банки проводили кібервоєнні ігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.
Окрім цього, наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінансових установ про кібератаки у відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну та спровокує запровадження санкцій США.
Британський національний центр кібербезпеки теж закликав великі організації підвищити рівень кібербезпеки на тлі загострення напруженості навколо України.
Напередодні голова німецького наглядового органу BaFin Марк Бренсон заявив на онлайн-конференції, що кібервійна взаємоповʼязана з геополітикою та безпекою.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Центр стратегічних комунікацій теж вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- США, НАТО і Євросоюз засудили атаку та заявили, що надають техпідтримку Україні.