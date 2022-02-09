Reuters: Банки в Европе и США готовятся к возможной кибератаке со стороны России

Европейские и американские регуляторы предупредили банки о возможных российских кибератаках и призвали подготовиться к угрозе.
Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.
По данным двух информированных источников, Европейский центральный банк готовит банки к возможной спонсируемой Россией кибератаке на фоне роста напряженности в отношениях с Украиной. В частности, банки проводили кибервоенные игры, чтобы проверить свою способность отражать атаки.
Кроме этого, в конце января Департамент финансовых услуг Нью-Йорка опубликовал предупреждение для финансовых учреждений об ответных кибератаках, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует введение санкций США.
Британский национальный центр кибербезопасности призвал крупные организации повысить уровень кибербезопасности на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Накануне глава немецкого надзорного органа BaFin Марк Бренсон заявил на онлайн-конференции, что кибервойна взаимосвязана с геополитикой и безопасностью.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Центр стратегических коммуникаций тоже считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- США, НАТО и Евросоюз осудили атаку и заявили, что оказывают техподдержку Украине.