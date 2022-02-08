ВАКС оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних. Його продовжать 11 лютого

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні з обрання нардепу від «Слуги народу» Сергію Кузьміних запобіжного заходу. Засідання продовжать 11 лютого.

Про це повідомив суддя під час засідання, яке транслювалося на сторінці ВАКС у YouTube.

Суддя Олег Ткаченко відмовив Кузьміних у відводі секретаря суду та запитав, чи потрібен нардепу час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Той відповів ствердно.

У зв’язку з цим суддя оголосив перерву до 10:00 11 лютого. Він також закликав нардепа не їхати з Києва в день засідання.