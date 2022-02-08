ВАКС оголосив перерву в засіданні з обрання запобіжного заходу нардепу Кузьміних. Його продовжать 11 лютого

Вищий антикорупційний суд оголосив перерву в засіданні з обрання нардепу від «Слуги народу» Сергію Кузьміних запобіжного заходу. Засідання продовжать 11 лютого.
Про це повідомив суддя під час засідання, яке транслювалося на сторінці ВАКС у YouTube.
Суддя Олег Ткаченко відмовив Кузьміних у відводі секретаря суду та запитав, чи потрібен нардепу час, щоб ознайомитися з матеріалами справи. Той відповів ствердно.
У зв’язку з цим суддя оголосив перерву до 10:00 11 лютого. Він також закликав нардепа не їхати з Києва в день засідання.
- Нардепа Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету за хабар. Його затримали на місці злочину 28 січня. За даними слідства, він сприяв укладенню контрактів між приватними компаніями і лікарнею в Житомирській області.
- 3 січня генпрокурор підписала Кузьміних підозру. Нардеп ігнорував повістки про виклик на допит, 3 лютого НАБУ оголосило його в розшук, а 7 лютого Кузьміних затримали.
- Напередодні Вищий антикорупційний суд переніс обрання запобіжного заходу Кузьміних, бо не зміг встановити особу підозрюваного — суддя не прийняв посвідчення народного депутата як підтвердження особи.