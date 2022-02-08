ВАКС объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых. Его продолжат 11 февраля

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию нардепу от «Слуги народа» Сергею Кузьминых меры пресечения. Заседание продолжат 11 февраля.

Об этом сообщил судья во время заседания, которое транслировалось на странице ВАКС в YouTube.

Судья Олег Ткаченко отказал Кузьминых в отводе секретаря суда и спросил, нужно ли нардепу время, чтобы ознакомиься с материалами дела. Тот ответил утвердительно.

В этой связи судья объявил перерыв до 10:00 11 февраля. Он также призвал нардепа не уезжать из Киева в день заседания.