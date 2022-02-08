ВАКС объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения нардепу Кузьминых. Его продолжат 11 февраля

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в заседании по избранию нардепу от «Слуги народа» Сергею Кузьминых меры пресечения. Заседание продолжат 11 февраля.
Об этом сообщил судья во время заседания, которое транслировалось на странице ВАКС в YouTube.
Судья Олег Ткаченко отказал Кузьминых в отводе секретаря суда и спросил, нужно ли нардепу время, чтобы ознакомиься с материалами дела. Тот ответил утвердительно.
В этой связи судья объявил перерыв до 10:00 11 февраля. Он также призвал нардепа не уезжать из Киева в день заседания.
- Нардепа Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета за взятку. Его задержали с поличным 28 января. По данным следствия, он способствовал заключению контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- 3 января генпрокурор подписала Кузьминых подозрение. Нардеп игнорировал повестки о вызове на допрос, 3 февраля НАБУ объявило его в розыск, а 7 февраля Кузьминых задержали.
- Накануне Высший антикоррупционный суд перенес избрание меры пресечения Кузьминых, потому что не смог установить личность подозреваемого — судья не принял удостоверение народного депутата в качестве подтверждения личности.