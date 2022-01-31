Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение народному депутату СН Сергею Кузьминых, которого поймали на взятке

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату фракции «Слуга народа» Сергею Кузьминых, которого 28 января поймали на взятке.

Об этом она сообщила 31 января в Facebook.

«В прошлую пятницу [28 января] детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП задержали народного депутата Украины IX созыва. Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь идет о правонарушениях в сфере медицины. […] Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», — сообщила Венедиктова.

28 января 2022 года правоохранители разоблачили действующего народного депутата Украины Сергея Кузьминых «на горячем» — во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. Он получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.