Генпрокурор Венедіктова підписала підозру народному депутату СН Сергію Кузьміних, якого спіймали на хабарі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату фракції «Слуга народу» Сергію Кузьміних, якого 28 січня спіймали на хабарі.

Про це вона повідомила 31 січня у Facebook.

«Минулої п’ятниці [28 січня] детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП був затриманий народний депутат України IX скликання. Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини. [...] Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд», — повідомила Венедіктова.

28 січня 2022 року правоохоронці викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних «на гарячому» — під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. Він отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.