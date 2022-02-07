НАБУ задержало нардепа Кузьминых, которого накануне объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа Сергея Кузьминых, которого накануне объявили в розыск. Его поймали на взятке, но он не являлся на допросы.

Об этом пишет НАБУ в своем Telegram-канале.

«Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей», — говорится в сообщении.

Правоохранители также вручат ему ходатайство об избрании меры пресечения.

Его адвокат Лариса Криворучко сообщила, что нардеп самостоятельно пришел в здание НАБУ. Там его и задержали.