НАБУ задержало нардепа Кузьминых, которого накануне объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа Сергея Кузьминых, которого накануне объявили в розыск. Его поймали на взятке, но он не являлся на допросы.
Об этом пишет НАБУ в своем Telegram-канале.
«Только что НАБУ и САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей», — говорится в сообщении.
Правоохранители также вручат ему ходатайство об избрании меры пресечения.
Его адвокат Лариса Криворучко сообщила, что нардеп самостоятельно пришел в здание НАБУ. Там его и задержали.
- 28 января 2022 года нардепа Кузьминых разоблачили с поличным — сразу после передачи ему 558 тысяч гривен взятки. Осенью 2021 года представителю частной компании намекнули: если планирует поставлять оборудование в больницу Житомира, это нужно предварительно согласовать с Кузьминых.
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Кузьминых подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса — злоупотребление влиянием. Однако из-за депутатского иммунитета народного избранника задержать не смогли. Он до сих пор игнорирует повестки о вызове на допрос. 2 февраля Кузьминых попросил исключить его из состава фракции «Слуга народа», но с возможностью вернуться, если его невиновность докажут. Заявление Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции.
- 3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Решение было принято из-за того, что Кузьминых систематически не приходит на допрос и его невозможно найти дома.
- Сергей Кузьминых работает главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он является членом фракции «Слуга народа», но не входит в соответствующую партию и является беспартийным.