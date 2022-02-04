Нардеп СН Сергей Кузьминых «с удивлением узнал», что Антикоррупционное бюро объявило его в розыск

Народный депутат фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых, которого недавно поймали на взятке, заявил, что с удивлением узнал о том, что Национальное антикоррупционное бюро объявило его в розыск.
Об этом он сообщил в Facebook 4 февраля.
«Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения. Учитывая информационное давление, официально сообщаю о готовности участвовать во всех процессуальных действиях», — заявил нардеп.
Кузьминых отметил, что ни он, ни его адвокат не получали повестку от НАБУ о вызове на допрос.
3 февраля НАБУ объявило Кузьминых в розыск. Решение приняли из-за того, что Кузьминых систематически не является на допрос и его невозможно найти дома. 31 января 2022 года адвокат Кузьминых по телефону сообщила следствию, что ее подзащитный находится в больнице и на вызов не прибудет. Однако ни сам нардеп, ни его защитник не хотят назвать следствию больницу, где он якобы находится. В НАБУ это расценивают как укрывательство от следствия, что является основанием для объявления в розыск. Нардепа снова вызвали на допрос в понедельник, 7 февраля.
- 28 января 2022 нардепа разоблачили на горячем — сразу после передачи ему 558 тысяч гривен взятки. Осенью 2021 года представителю частной компании намекнули: если та планирует поставлять оборудование в больницу Житомира, это нужно предварительно согласовать с Кузьминых.
- 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Кузьминых подозрение по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса — злоупотребление влиянием. Однако из-за депутатского иммунитета народного избранника задержать не смогли. Он до сих пор игнорирует повестки о вызове на допрос. 2 февраля Кузьминых попросил исключить его из состава фракции «Слуга народа», но с возможностью вернуться, если его невиновность докажут. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции.
- Сергей Кузьминых работает главой подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Он член фракции «Слуга народа», но не входит в соответствующую партию, беспартийный.