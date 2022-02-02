Нардеп Сергей Кузьминых просит исключить его из фракции «Слуга народа». Недавно он попался на взятке

Народный депутат Сергей Кузьминых просит исключить его из состава фракции «Слуга народа» из-за инцидента 28 января, когда его поймали на взятке.

Об этом 2 февраля сообщила пресс-секретарь фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Соответствующее письмо Кузьминых направил главе фракции Давиду Арахамии. Он просит его исключить, но с возможностью вернуться, если его невиновность докажут. Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции.

28 января 2022 года правоохранители поймали Сергея Кузьминых на горячем — во время получения взятки в размере 558 тысяч гривен. Он получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.