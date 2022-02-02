Нардеп Сергій Кузьміних просить виключити його з фракції «Слуга народу». Нещодавно він попався на хабарі

Народний депутат Сергій Кузьміних просить виключити його зі складу фракції «Слуга народу» через інцидент 28 січня, коли його спіймали на хабарі.
Про це 2 лютого повідомила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у Telegram-каналі.
Відповідного листа Кузьміних направив главі фракції Давиду Арахамії. Він просить його виключити, але з можливістю повернутись, якщо його невинуватість доведуть. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.
28 січня 2022 року правоохоронці викрили Сергія Кузьміних на гарячому — під час отримання хабаря в розмірі 558 тисяч гривень. Він отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру Кузьміних.
- Сергій Кузьміних працює головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є членом фракції «Слуга народу», але не входить до відповідної партії та є позапартійним.