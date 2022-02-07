НАБУ затримало нардепа Кузьміних, якого напередодні оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро затримало нардепа Сергія Кузьміних, якого напередодні оголосили в розшук. Його спіймали на хабарі, але він не з’являвся на допити.

Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.

«Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також вручать йому клопотання про обрання запобіжного заходу.

Його адвокатка Лариса Криворучко повідомила, що нардеп самостійно прийшов до будівлі НАБУ. Там його і затримали.