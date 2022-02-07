НАБУ затримало нардепа Кузьміних, якого напередодні оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро затримало нардепа Сергія Кузьміних, якого напередодні оголосили в розшук. Його спіймали на хабарі, але він не з’являвся на допити.
Про це пише НАБУ у своєму Telegram-каналі.
«Щойно НАБУ і САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці також вручать йому клопотання про обрання запобіжного заходу.
Його адвокатка Лариса Криворучко повідомила, що нардеп самостійно прийшов до будівлі НАБУ. Там його і затримали.
- 28 січня 2022 року нардепа Кузьміних викрили на гарячому — одразу після передачі йому 558 тисяч гривень хабаря. Восени 2021 року представнику приватної компанії натякнули: якщо та планує постачати обладнання до лікарні Житомира, це треба попередньо узгодити з Кузьміних.
- 31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Кузьміних підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу — зловживання впливом. Однак через депутатський імунітет народного обранця затримати не змогли. Він досі ігнорує повістки про виклик на допит. 2 лютого Кузьміних попросив виключити його зі складу фракції «Слуга народу», але з можливістю повернутися, якщо його невинуватість доведуть. Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції.
- 3 лютого НАБУ оголосило Кузьміних у розшук. Рішення ухвалили через те, що Кузьміних систематично не приходить на допит і його неможливо знайти вдома.
- Сергій Кузьміних працює головою підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Верховної Ради України з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування. Він є членом фракції «Слуга народу», але не входить до відповідної партії та є безпартійним.