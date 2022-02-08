Нардеп Кузьміних не прийшов до ВАКС і просив підключитися до засідання з Житомира через відеозв’язок. Суддя дав йому час приїхати в Київ

Народний депутат «Слуги народу» Сергій Кузьміних, якого підозрюють в отриманні 558 тисяч гривень хабаря, не прийшов до Вищого антикорупційного суду вранці 8 лютого, де йому мали обирати запобіжний захід, бо поїхав у Житомир. Звідти він хоче брати участь у судовому засіданні у форматі відеоконференції.

Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Для уникнення маніпуляцій та різних домислів офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському апеляційному суді та намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую: я не ховався і не збираюся ховатись», — написав Кузьміних.

За даними «Центру протидії корупції», депутат нібито забув паспорт у Житомирі, тому суд не зміг підтвердити особу підозрюваного. Водночас використати додаток «Дія» у суді Кузьміних не може, оскільки телефон у нього вилучили.

Згодом ВАКС відмовив Кузьміних у розгляді запобіжного заходу через відеозвʼязок із Житомира.

«Буде наданий час до 16-ї години. Можливо, ви до того часу зв’яжетесь зі своїм клієнтом, може, він знайде можливість з’явитися у суді до того часу», — сказав суддя ВАКС Олег Ткаченко, оголосивши перерву та звернувшись до адвоката нардепа Лариси Криворучко.

Суддя проігнорував слова Криворучко про те, що вона перебуватиме з 14:00 на іншому судовому засіданні, і вийшов із зали суду.

Також прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надав адвокату копію клопотання про застосування запобіжного заходу до Кузьміних, вона може ознайомитися з ним під час перерви.