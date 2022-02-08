Студенти КПІ, КНУ імені Шевченка та НАУ приєдналися до закликів про відставку міністра Шкарлета

Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету та НТУУ «Київський політехнічний інститут» приєдналися до закликів про відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Студентської колегії НаУКМА.
«Могилянка, КНУ, КПІ, НАУ надіслали звернення премʼєр-міністру України з вимогою відставки міністра освіти, а також голові Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій із проханням надати фахову оцінку щодо роботи Сергія Шкарлета. Сьогодні до нас також приєднаються інші університети з Києва та регіонів», — йдеться в повідомленні.
Відповідні звернення схвалили органи студентського самоврядування, їх відправили на адресу Шмигаля. Студенти акож зазначили, що готують нові акції протесту проти перебування Шкарлета на посаді міністра.
- У вересні 2021 року в НаУКМА відбулися вибори через смерть президента Андрія Мелешевича. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому призначили повторні вибори. На них (27 січня) переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт, але міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство не визнає результатів через «порушення».
- 2 лютого Міністерство науки і освіти оголосило повторний конкурс, але вже через день премʼєр-міністр повідомив, що Міносвіти скасує указ. Студенти оголосили страйк і почали вимагати скасувати повторний конкурс. Наглядова рада університету теж засудила рішення Міносвіти.
- 3 лютого студенти влаштували акцію під Кабміном — вони вимагали звільнити Шкарлета. Премʼєр-міністр зустрівся зі студентським самоврядуванням академії, а в Раді почали збирати підписи за відставку Шкарлета.