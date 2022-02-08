Студенти КПІ, КНУ імені Шевченка та НАУ приєдналися до закликів про відставку міністра Шкарлета

Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету та НТУУ «Київський політехнічний інститут» приєдналися до закликів про відставку міністра освіти Сергія Шкарлета.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Студентської колегії НаУКМА.

«Могилянка, КНУ, КПІ, НАУ надіслали звернення премʼєр-міністру України з вимогою відставки міністра освіти, а також голові Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій із проханням надати фахову оцінку щодо роботи Сергія Шкарлета. Сьогодні до нас також приєднаються інші університети з Києва та регіонів», — йдеться в повідомленні.

Відповідні звернення схвалили органи студентського самоврядування, їх відправили на адресу Шмигаля. Студенти акож зазначили, що готують нові акції протесту проти перебування Шкарлета на посаді міністра.