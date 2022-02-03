Міносвіти скасує указ про перевибори президента Києво-Могилянської академії

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль пізно увечері 3 лютого повідомив про перемовини з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами.

За підсумками зустрічі вирішили, що уряд не втручатиметься у виборчий процес НУ «Києво-Могилянська академія». Відтак МОН скасує наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента університету.

«Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу, аби уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів», — наголосив Шмигаль.

Вибори президента НаУКМА

27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а попередня очільниця академії Олександра Гуменна — 191 (42,92%).

У день виборів на виборчу дільницю напали та викрали одну зі скриньок для голосування. За допомогою поліції викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результатів виборів, оскільки вони відбулися з порушеннями. Тимчасовим керівником академії призначили декана юридичного факультету Дениса Азарова.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента академії.