Минобразования отменит указ о перевыборах президента Киево-Могилянской академии

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздно вечером 3 февраля сообщил о встречи с представителями Киево-Могилянской академии, студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами.
По итогам встречи решили, что правительство не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ «Киево-Могилянская академия». Следовательно, МОН отменит приказ о повторном конкурсе на занятие должности президента университета.
«Договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы разрешить ситуацию в коллективе вуза и избежать длительных судебных процессов», — подчеркнул Шмыгаль.
Выборы президента НаУКМА
27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а предыдущая глава академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).
В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.
1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования не признает результаты выборов, поскольку они проходили с нарушениями. Временным руководителем назначен декан юридического факультета Денис Азаров.
2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс на должность президента академии.
- В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента, потому что по результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Потому назначили повторные выборы.
- Бывший президент университета Андрей Мелешевич скончался в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С тех пор и до 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная.