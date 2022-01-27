Колишній міністр освіти Сергій Квіт став президентом Києво-Могилянської академії

Колишній міністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Про це повідомив старший викладач кафедри міжнародного та європейського права НаУКМА Сергій Петухов.

За результатами голосування, Сергій Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Олександра Гуменна — 191 (42,92%).

Проти всіх проголосували 18 людей (4,04%), 148 не взяли участь в голосуванні, одна людина зіпсувала бюлетень.

Зазначимо, що в день виборів на виборчу дільницю напали та викрали одну зі скриньок для голосування. За допомогою поліції викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

У вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента, бо за результатами голосування жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів. Тому призначили повторні вибори.

Колишній президент університету Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року року у віці 58 років. Відтоді й до 30 вересня 2021 року обовʼязки президента виконувала декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент Олександра Гуменна.