У Раді розпочали збір підписів за відставку міністра освіти Сергія Шкарлета

У Верховній Раді розпочався збір підписів за відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Про це повідомили депутат обʼєднання «Справедливість» і член Комітету парламенту з питань освіти та науки Наталія Піпа, нардеп від «Голосу» Роман Лозінський та низка інших депутатів.
Нардепам потрібно зібрати 150 підписів за позачергове засідання Верховної Ради та 226 голосів за відставку Шкарлета.
Збір підписів відбувається на тлі скандалу з конкурсом на посаду президента Києво-Могилянської академії.
- У вересні 2021 року в НаУКМА відбулися вибори через смерть президента Андрія Мелешевича. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому призначили повторні вибори. На них (27 січня) переміг колишній міністр освіти Сергій Квіт, але міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що його відомство не визнає результатів через «порушення».
- 2 лютого Міністерство науки і освіти оголосило повторний конкурс, але вже через день премʼєр-міністр повідомив, що Міносвіти скасує указ. Студенти оголосили страйк і почали вимагати скасувати повторний конкурс. Наглядова рада університету теж засудила рішення Міносвіти.
- 3 лютого студенти влаштували акцію під Кабміном — вони вимагали звільнити Шкарлета, а премʼєр-міністр зустрівся зі студентським самоврядуванням академії.