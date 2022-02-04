В Раде начали сбор подписей за отставку министра образования Сергея Шкарлета

В Верховной Раде начался сбор подписей за отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщили депутат объединения «Справедливость» и член Комитета парламента по вопросам образования и науки Наталья Пипа, нардеп от «Голоса» Роман Лозинский и ряд других депутатов.

Нардепам нужно собрать 150 подписей за внеочередное заседание Верховной Рады и 226 голосов за отставку Шкарлета.

Сбор подписей происходит на фоне скандала с конкурсом на должность президента Киево-Могилянской академии.