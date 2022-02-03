Выборы президента Киево-Могилянской академии: студенты объявили забастовку, набсовет осудил решение Минобразования

Студенты Национального университета «Киево-Могилянская академия» объявили забастовку из-за решения Министерства образования и науки назначить новый конкурс на должность президента академии.

Об этом сообщается на странице НаУКМА.

Бессрочная забастовка начнется с 4 февраля. В этот день студенты и преподаватели планируют выйти под Кабинет министров с призывом подписать контракт с избранным президентом университета Сергеем Квитом.

«Этим решением органы студенческого самоуправления выражают свое несогласие с решением министерства. Мы поддерживаем право могилянцев самостоятельно выбирать своего президента. Мы не прерываем учебный процесс, но во время проведения протестных акций студенты вправе не посещать занятия. Мы призываем администрацию НаУКМА обеспечить право студентов на протест!» — говорится в заявлении.

Наблюдательный совет университета тоже осудил решение Минобразования. «28 января 2022 года Организационный комитет по проведению выборов президента НаУКМА установил результат выборов на должность президента НаУКМА и направил соответствующую документацию в МОН Украины», — заявили в совете.

Там подчеркнули, что закон определяет исчерпывающий перечень оснований для объявления нового конкурса на должность руководителя высшего образования и не предоставляет Минобразования полномочий оценивать решение оргкомитета, который проводит выборы и устанавливает победителя.

Наблюдательный совет НаУКМА потребовал от Министерства образования и науки прекратить нарушать закон и безотлагательно завершить все процедуры, связанные с подписанием контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

Выборы президента НаУКМА

27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а предыдущая глава академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).

В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования не признает результаты выборов, поскольку они проходили с нарушениями. Временным руководителем назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс на должность президента академии.