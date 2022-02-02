На должность президента «Киево-Могилянской академии» объявили новый конкурс. Предыдущий отменили из-за нарушений

Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что экспертно-кадровая комиссия Минобразования выявила нарушения законодательства Украины и Устава университета во время проведения выборов президента НаУКМА и рекомендовала объявить новый конкурс.

В нем могут участвовать граждане Украины, владеющие государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Национальной комиссией по стандартам государственного языка (свободное владение государственным языком первой или второй степени), имеют ученое звание и научную степень и стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. Срок подачи заявлений — два месяца.

Выборы президента НаУКМА

27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а предыдущая глава академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).

В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Минобразования не будет признавать результаты выборов, поскольку они произошли с нарушениями. Временным руководителем назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента, потому что по результатам голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Потому назначили повторные выборы.

Бывший президент университета Андрей Мелешевич скончался в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С тех пор и до 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная.