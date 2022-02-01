Минобразования не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии

Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента Киево-Могилянской академии, поскольку они прошли с нарушениями, и объявит повторный конкурс.

Об этом Укринформу сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, выборы прошли с нарушением процедуры — это зафиксировал наблюдатель от Минобразования. «Привлекали полицию, мы запросили и записи с камер видеонаблюдения, где ясно было видно, что есть признаки того, что избирательная урна покидала участок почти на час. Потом очень странно, что кто-то нашел эту урну то ли на соседней улице, то ли на строительной площадке. Она была разбита. Вернули ли они ту же или другую, много вопросов», — сказал Шкарлет.

Он добавил, что министерство издаст приказ о повторных выборах. «Пусть выбирает коллектив, но честно, прозрачно, без нарушения процедуры, без украденных урн, без залитых краской, без поврежденных урн, без субъективного мнения отдельных членов избирательной комиссии, что избирательный процесс действительно проходил в соответствии с методическими рекомендациями», — настаивает Шкарлет.

Министр также пообещал, что выборы проведут в кратчайшие сроки. «В кратчайшие сроки, определенные законом, эти выборы будут объявлены. Есть минимум два месяца для подачи документов — это минимальный срок на проведение агитации и на проверку документов. После этого состоятся выборы — в кратчайшие сроки, в соответствии с нормами действующего законодательства», — сказал Шкарлет.

Сейчас, по словам министра, исполняющим обязанности президента НаУКМА назначен декан юридического факультета Денис Азаров.

Выборы президента НаУКМА

27 января бывший министр образования Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия». Квит получил 235 голосов (52,80%), а бывшая руководительница академии Александра Гуменная — 191 (42,92%).

В день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента, потому что по результатам голосования ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Потому назначили повторные выборы.

Бывший президент университета Андрей Мелешевич скончался в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С тех пор и до 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная.