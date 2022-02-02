На посаду президента «Києво-Могилянської академії» оголосили новий конкурс. Попередній скасували через порушення

Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що експертно-кадрова комісія Міносвіти виявила порушення законодавства України та Статуту університету під час проведення виборів НаУКМА та рекомендувала оголосити новий конкурс.

У ньому можуть брати участь громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови (вільне володіння державною мовою першого або другого ступеня), мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років. Строк подання заяв – два місяці.

Вибори президента НаУКМА

27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а попередня очільниця академії Олександра Гуменна — 191 (42,92%).

У день виборів на виборчу дільницю напали та викрали одну зі скриньок для голосування. За допомогою поліції викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що Міносвіти не визнаватиме результатів виборів, оскільки вони відбулися з порушеннями. Тимчасовим керівником академії призначили декана юридичного факультету Дениса Азарова.

У вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента, бо за результатами голосування жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Тому призначили повторні вибори.

Колишній президент університету Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року у віці 58 років. Відтоді й до 30 вересня 2021 року обовʼязки президента виконувала декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент Олександра Гуменна.