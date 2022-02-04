Выборы президента Киево-Могилянской академии: премьер Шмыгаль встретился со студентами — правительство не будет вмешиваться

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студенческим самоуправлением Национального университета «Киево-Могилянская академия» — они обсудили ситуацию с конкурсом на должность президента академии.
Как сообщает пресс-служба премьера, разговор был откровенным, и Шмыгаль заверил студентов, что он на их стороне.
Премьер заявил, что Министерство образования и науки уже отменило свой приказ о повторном конкурсе на должность президента, из-за которого студенты объявили забастовку.
«Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения», — заявил Шмыгаль.
При этом он добавил, что правительство не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела вузов. «Любые внутренние конфликты должны решаться без вмешательства третьих лиц», — отметил премьер.
Ранее утром под Кабинетом министров сотни студентов академии провели акцию. Они требовали отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета, который не признал результаты первых выборов.
- В сентябре 2021 года в НаУКМА прошли выборы из-за смерти президента Андрея Мелешевича. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, потому назначили повторные выборы. На них (27 января) победил бывший министр образования Сергей Квит, но министр образования Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не признает результаты из-за «нарушений».
- 2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс, но уже через день премьер-министр сообщил, что Минобразования отменит указ. Студенты объявили забастовку и потребовали отменить повторный конкурс. Наблюдательный совет университета тоже осудил решение Минобразования.