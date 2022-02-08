Студенты КПИ, КНУ имени Шевченко и НАУ присоединились к призывам об отставке министра Шкарлета

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального авиационного университета и НТУУ «Киевский политехнический институт» присоединились к призывам об отставке министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщается в Telegram-канале Студенческой коллегии НаУКМА.

«Могилянка, КНУ, КПИ, НАУ направили обращение премьер-министру Украины с требованием отставки министра образования, а также главе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций с просьбой дать профессиональную оценку работе Сергея Шкарлета. Сегодня к нам присоединятся и другие университеты из Киева и регионов», — говорится в сообщении.

Соответствующие обращения одобрили органы студенческого самоуправления, их отправили на адрес Шмыгаля. Студенты отметили, что готовят новые акции протеста против пребывания Шкарлета на должности министра.