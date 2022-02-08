Студенты КПИ, КНУ имени Шевченко и НАУ присоединились к призывам об отставке министра Шкарлета

Студенты Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Национального авиационного университета и НТУУ «Киевский политехнический институт» присоединились к призывам об отставке министра образования Сергея Шкарлета.
Об этом сообщается в Telegram-канале Студенческой коллегии НаУКМА.
«Могилянка, КНУ, КПИ, НАУ направили обращение премьер-министру Украины с требованием отставки министра образования, а также главе комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций с просьбой дать профессиональную оценку работе Сергея Шкарлета. Сегодня к нам присоединятся и другие университеты из Киева и регионов», — говорится в сообщении.
Соответствующие обращения одобрили органы студенческого самоуправления, их отправили на адрес Шмыгаля. Студенты отметили, что готовят новые акции протеста против пребывания Шкарлета на должности министра.
- В сентябре 2021 года в НаУКМА состоялись выборы из-за смерти президента Андрея Мелешевича. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, потому назначили повторные выборы. На них (27 января) победил бывший министр образования Сергей Квит, но министр образования Сергей Шкарлет заявил, что его ведомство не признает результаты из-за «нарушений».
- 2 февраля Министерство науки и образования объявило повторный конкурс, но уже через день премьер-министр сообщил, что Минобразования отменит указ. Студенты объявили забастовку и потребовали отменить повторный конкурс. Наблюдательный совет университета тоже осудил решение Минобразования.
- 3 февраля студенты устроили акцию под Кабмином — они требовали уволить Шкарлета. Премьер-министр встретился со студенческим самоуправлением академии, а в Раде начали собирать подписи за отставку Шкарлета.