Бойовики поранили українського військового на Донбасі

На Донбасі бойовики поранили українського військового.

Про це повідомляє пресцентр Операції обʼєднаних сил.

З початку доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню. У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. «Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я — задовільний», — повідомили в штабі ООС.