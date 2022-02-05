Боевики ранили украинского военного на Донбассе

На Донбассе боевики ранили украинского военного.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
С начала суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня. В сторону Пищевика террористы открывали огонь из стрелкового оружия. «В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Боец находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — сообщили в штабе ООС.
- 1 февраля российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Светлодарска в Донецкой области. Боевики ранили местного жителя.
- 22 декабря 2021 года украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась возобновить режим полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании 31 января сообщил, что с момента возобновления режима прекращения огня на Донбассе в результате обстрелов погибли 12 военных, еще 14 получили ранения.