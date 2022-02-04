Школи Запоріжжя перевели на онлайн-навчання. У низці міст дистанційку продовжили ще на тиждень

У Сумах усі школярі (1—11) навчатимуться онлайн до 12 лютого включно, художні та музичні школи ще будуть зачинені, а дитячо-юнацькі спортивні школи прийматимуть лише вихованців, які є учасниками заходів на 2022 рік.

Окрім цього, у низці міст влада також вирішила продовжити дистанційне навчання у школах. Зокрема, ще на тиждень залишили школярів на онлайн-навчанні в Ужгороді та Хмельницькому .

Як зазначається, онлайн проводитимуть заняття і заклади позашкільної освіти. Початкова школа поки навчатиметься як зазвичай.

Про це повідомили у міській раді.

З понеділка, 7 лютого, на дистанційне навчання переходять школярі 5—11 класів у Запоріжжі .

У Львові школярі 5—11 класи залишаться на дистанційному навчанні до 14 лютого, після чого директори шкіл самі вирішуватимуть, чи повертатися до очного навчання. Як працюватиме початкова школа, керівники закладів ухвалюватимуть рішення вже зараз.

Різні секції та гуртки поки що також не працюватимуть або проводитимуть заняття дистанційно.

Водночас Львівська міськрада продовжила дію інших посилених карантинних обмежень. Зокрема, заклади громадського харчування, непродовольчі ринки, спортзали, басейни зможуть працювати лише за умови повної вакцинації або наявності негативного тесту на коронавірус працівників та відвідувачів.

Дитячі розважальні заклади залишаться зачиненими, а у закладах для дорослих (як і в разі проведення масових заходів) вимагатимуть вакцинацію чи негативний тест.