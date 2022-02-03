У школах Чернівецької області дистанційне навчання продовжили ще на тиждень

На Буковині школи залишили на дистанційному навчанні ще на тиждень — до 11 лютого.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації, посилаючись на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як уточнила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, йдеться про школи, ліцеї, училища, технікуми, коледжі, а також мистецькі, музичні та спортивні школи, секції, інститути та університети в області.