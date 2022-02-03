У школах Чернівецької області дистанційне навчання продовжили ще на тиждень

На Буковині школи залишили на дистанційному навчанні ще на тиждень — до 11 лютого.
Про це повідомили у Чернівецькій обласній державній адміністрації, посилаючись на рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як уточнила головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко, йдеться про школи, ліцеї, училища, технікуми, коледжі, а також мистецькі, музичні та спортивні школи, секції, інститути та університети в області.
Водночас дитсадки та спеціальні заклади освіти працюватимуть у звичному режимі.
Гопко пояснила, що ситуація в регіоні залишається украй напруженою, зокрема через показник рівня госпіталізації, який за останню добу становить 90%. Також заповнені ліжка, відведені для хворих на коронавірус дітей.
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