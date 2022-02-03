В школах Черновицкой области дистанционное обучение продлили еще на неделю

На Буковине школы оставили на дистанционном обучении еще на неделю — до 11 февраля.
Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, ссылаясь на решение комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Как уточнила главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко, речь идет о школах, лицеях, училищах, техникумах, колледжах, а также художественных, музыкальных и спортивных школах, секциях, институтах и университетах в области.
В то же время детсады и специальные учебные заведения будут работать в обычном режиме.
Гопко объяснила, что ситуация в регионе остается крайне напряженной, в частности из-за показателя уровня госпитализации, который за последние сутки составляет 90%. Также заполнены койки, отведенные для больных коронавирусом детей.
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