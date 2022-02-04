Школы Запорожья перевели на онлайн-обучение. В ряде городов дистанционку продлили еще на неделю

С понедельника, 7 февраля, на дистанционное обучение переходят школьники 5—11 классов в Запорожье.

Об этом сообщили в городском совете.

Как отмечается, онлайн будут проводить занятия и заведения внешкольного образования. Начальная школа пока будет учиться как обычно.

Кроме этого, в ряде городов власти также решили продлить дистанционное обучение в школах. В частности, еще на неделю оставили школьников на онлайн-обучении в Ужгороде и Хмельницком.

В Сумах все школьники (1—11) будут учиться онлайн до 12 февраля включительно, художественные и музыкальные школы будут закрыты, а детско-юношеские спортивные школы будут принимать только воспитанников, которые являются участниками мероприятий на 2022 год.