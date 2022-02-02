В Украине выявили более 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 953

В Украине за последние сутки, 1 февраля, медики выявили 35 014 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 4 190 детей и 940 медработников). От осложнений заболевания умерли 204 пациента, а накануне — 192.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 2 499;

Винницкая область — 1 252;

Волынская область — 1 016;

Днепропетровская область — 1 732;

Донецкая область — 1 558;

Житомирская область — 1 581;

Закарпатская область — 773;

Запорожская область — 963;

Ивано-Франковская область — 1 330;

Киевская область — 1 409;

Кировоградская область — 310;

Луганская область — 869;

Львовская область – 2 953;

Николаевская область – 816;

Одесская область — 2 725;

Полтавская область — 1 171;

Ровенская область — 1 695;

Сумская область — 1 499;

Тернопольская область — 1 329;

Харьковская область — 2 121;

Херсонская область — 837;

Хмельницкая область — 1 766;

Черкасская область — 940;

Черновицкая область — 988;

Черниговская область — 882.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,1 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 599 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 74 592 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 672 260. Еще 17 892 получили дополнительную дозу, а 377 548 — бустерную.