В Украине выявили более 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 953

В Украине за последние сутки, 1 февраля, медики выявили 35 014 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 4 190 детей и 940 медработников). От осложнений заболевания умерли 204 пациента, а накануне — 192.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 2 499;
- Винницкая область — 1 252;
- Волынская область — 1 016;
- Днепропетровская область — 1 732;
- Донецкая область — 1 558;
- Житомирская область — 1 581;
- Закарпатская область — 773;
- Запорожская область — 963;
- Ивано-Франковская область — 1 330;
- Киевская область — 1 409;
- Кировоградская область — 310;
- Луганская область — 869;
- Львовская область – 2 953;
- Николаевская область – 816;
- Одесская область — 2 725;
- Полтавская область — 1 171;
- Ровенская область — 1 695;
- Сумская область — 1 499;
- Тернопольская область — 1 329;
- Харьковская область — 2 121;
- Херсонская область — 837;
- Хмельницкая область — 1 766;
- Черкасская область — 940;
- Черновицкая область — 988;
- Черниговская область — 882.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,1 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 599 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 74 592 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 672 260. Еще 17 892 получили дополнительную дозу, а 377 548 — бустерную.
- В настоящее время 16 областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина — Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Ровенская и Ивано-Франковская области находятся в «красной» зоне, а все остальные регионы — в «желтой». Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022 года.