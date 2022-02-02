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В Украине выявили более 35 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего во Львовской области — 2 953

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 1 февраля, медики выявили 35 014 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 4 190 детей и 940 медработников). От осложнений заболевания умерли 204 пациента, а накануне — 192.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 2 499;
  • Винницкая область — 1 252;
  • Волынская область — 1 016;
  • Днепропетровская область — 1 732;
  • Донецкая область — 1 558;
  • Житомирская область — 1 581;
  • Закарпатская область — 773;
  • Запорожская область — 963;
  • Ивано-Франковская область — 1 330;
  • Киевская область — 1 409;
  • Кировоградская область — 310;
  • Луганская область — 869;
  • Львовская область – 2 953;
  • Николаевская область – 816;
  • Одесская область — 2 725;
  • Полтавская область — 1 171;
  • Ровенская область — 1 695;
  • Сумская область — 1 499;
  • Тернопольская область — 1 329;
  • Харьковская область — 2 121;
  • Херсонская область — 837;
  • Хмельницкая область — 1 766;
  • Черкасская область — 940;
  • Черновицкая область — 988;
  • Черниговская область — 882.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,1 миллиона случаев COVID-19. При этом 100 599 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 74 592 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 373 130 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 672 260. Еще 17 892 получили дополнительную дозу, а 377 548 — бустерную.

  • В настоящее время 16 областей Украины находятся в «оранжевой» зоне карантина — Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области. Ровенская и Ивано-Франковская области находятся в «красной» зоне, а все остальные регионы — в «желтой». Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 марта 2022 года.