В Украине более 30 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали 65 тысяч людей

В Украине за минувшие сутки (31 января) выявили 30 768 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (2 363), Одесской (2 471) и Львовской (3 411) областях. Среди общего числа больных 4 056 детей и 337 медиков. Госпитализировали за сутки 2 069 людей, а умерли — 192. Выздоровели 8 835 украинцев.

Вакцинировали за прошедшие сутки 65 655 людей, из которых вторую дозу получили 25 525 человек. Дополнительную дозу получили 480 человек, а бустерную дозу — 16 372 человека. Всего за время кампании по вакцинации привито 15 347 953 украинца.