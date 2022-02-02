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В Україні виявили понад 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 953

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 1 лютого, медики виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 4 190 дітей та 940 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 204 пацієнти, а напередодні — 192.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 2 499;
  • Вінницька область — 1 252;
  • Волинська область — 1 016;
  • Дніпропетровська область — 1 732;
  • Донецька область — 1 558;
  • Житомирська область — 1 581;
  • Закарпатська область — 773;
  • Запорізька область — 963;
  • Івано-Франківська область — 1 330;
  • Київська область — 1 409;
  • Кіровоградська область — 310;
  • Луганська область — 869;
  • Львівська область — 2 953;
  • Миколаївська область — 816;
  • Одеська область — 2 725;
  • Полтавська область — 1 171;
  • Рівненська область — 1 695;
  • Сумська область — 1 499;
  • Тернопільська область — 1 329;
  • Харківська область — 2 121;
  • Херсонська область — 837;
  • Хмельницька область — 1 766;
  • Черкаська область — 940;
  • Чернівецька область — 988;
  • Чернігівська область — 882.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,1 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 599 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 74 592 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 373 130 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 672 260. Ще 17 892 людей отримали додаткову дозу, а 377 548 — бустерну.

  • Наразі 16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину — це Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Рівненська та Івано-Франківська області перебувають у «червоній» зоні, а усі інші регіони — у «жовтій». Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року.