В Україні виявили понад 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 953

В Україні за останню добу, 1 лютого, медики виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 4 190 дітей та 940 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 204 пацієнти, а напередодні — 192.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:
- Київ — 2 499;
- Вінницька область — 1 252;
- Волинська область — 1 016;
- Дніпропетровська область — 1 732;
- Донецька область — 1 558;
- Житомирська область — 1 581;
- Закарпатська область — 773;
- Запорізька область — 963;
- Івано-Франківська область — 1 330;
- Київська область — 1 409;
- Кіровоградська область — 310;
- Луганська область — 869;
- Львівська область — 2 953;
- Миколаївська область — 816;
- Одеська область — 2 725;
- Полтавська область — 1 171;
- Рівненська область — 1 695;
- Сумська область — 1 499;
- Тернопільська область — 1 329;
- Харківська область — 2 121;
- Херсонська область — 837;
- Хмельницька область — 1 766;
- Черкаська область — 940;
- Чернівецька область — 988;
- Чернігівська область — 882.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,1 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 599 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.
Також за минулу добу медики вакцинували 74 592 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 373 130 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 672 260. Ще 17 892 людей отримали додаткову дозу, а 377 548 — бустерну.
- Наразі 16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні карантину — це Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Рівненська та Івано-Франківська області перебувають у «червоній» зоні, а усі інші регіони — у «жовтій». Адаптивний карантин в Україні триватиме до 31 березня 2022 року.