«Надзвичайно вражений». Глава МВС Монастирський прокоментував відео з місця ДТП нардепа Трухіна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна до його публікації виданням «Українська правда».
Про це пише Укрінформ.
Згідно із відеозаписом, Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші, а також хотів дзвонити Монастирському.
«Щодо відео, яке зʼявилося на «Українській правді», я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що в серпні мені доповідали, що з показів свідків ДТП є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив до прокуратури дані з пропозицією направити цю справу в підслідність Державного бюро розслідувань… Я побачив це відео разом з усіма», — сказав Монастирський під час брифінгу в Припʼяті, де пройшли спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС.
Міністр повідомив, що зараз Національна поліція проводить службове розслідування появи відеозапису і його подальшої передачі журналістам. Він додав, що представники Нацполіції поінформують про результати цього розслідування.
Окрім цього, міністр наголосив, що Трухін не звертався до нього по допомогу у вирішенні справи з ДТП. «Я надзвичайно негативно ставлюся до будь-яких питань «порєшать». Мені з цього питання ніхто дзвонити не може і не буде. Якби він зателефонував мені, у той же момент був би посланий», — зазначив Монастирський.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю Audi, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Згодом десятки видань видалили свої новини про ДТП або відредагували їх і прибрали ім’я нардепа.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції відео з нагрудних камер правоохоронців.