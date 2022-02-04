«Надзвичайно вражений». Глава МВС Монастирський прокоментував відео з місця ДТП нардепа Трухіна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця дорожньо-транспортної пригоди за участі нардепа від «Слуги народу» Олександра Трухіна до його публікації виданням «Українська правда».

Про це пише Укрінформ.

Згідно із відеозаписом, Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші, а також хотів дзвонити Монастирському.

«Щодо відео, яке зʼявилося на «Українській правді», я сам був надзвичайно вражений його появою, тому що в серпні мені доповідали, що з показів свідків ДТП є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив до прокуратури дані з пропозицією направити цю справу в підслідність Державного бюро розслідувань… Я побачив це відео разом з усіма», — сказав Монастирський під час брифінгу в Припʼяті, де пройшли спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС.