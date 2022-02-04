ДТП із нардепом Трухіним: Держбюро розслідувань отримало результат експертизи, яка має показати, хто був за кермом

Державне бюро розслідувань у справі про аварію за участі народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна отримало результати молекулярно-генетичної експертизи — саме вона має відповісти на запитання, хто був за кермом під час аварії та чия ДНК залишилася на місці водія.
Про це йдеться у тексті «Бабеля» про розбіжності у справі.
У цій ДТП за участі Трухіна в машині спрацювали подушки безпеки — отже, при сильному ударі на них майже напевно залишилися слина, шматочки шкіри, вії чи сльози водія та пасажирів. Результати експертизи поки не оприлюднюють, оскільки триває слідство.
Крім цієї молекулярно-генетичної експертизи, ДБР отримало результати ще трьох:
- автотехнічної — вона повністю відновлює механізм та обставини ДТП і має допомогти визначити її причини;
- транспортно-трасологічної — вона допомагає встановити винуватців ДТП;
- медичної — з її допомогою експерти оцінюють, як сильно постраждали люди, це може вплинути на кваліфікацію злочину і тяжкість покарання винних.
Також найближчим часом мають зʼявитися результати комплексної заключної автотехнічної та транспортно-трасологічної експертиз. Вони дадуть відповідь на запитання, чи повʼязана ДТП із порушенням правил дорожнього руху.
- 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі сталася ДТП за участю автомобіля Audi А8, в якому перебував депутат «Слуги народу», заступник голови бюджетного комітету Олександр Трухін. ЗМІ спочатку повідомляли, що саме він був винуватцем аварії та керував авто. Унаслідок аварії ніхто не загинув.
- Поліція вважала, що автомобілем керував не Трухін, а Віктор Склема — помічник депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу» Фахраддіна Мухтарова, а Трухін, як і Мухтаров, був пасажиром. Сам Трухін уперше прокоментував ДТП лише 1 вересня.
- 1 лютого 2022 року «Українська правда» оприлюднила відео з нагрудної камери поліцейського Сергія Петрика, який першим прибув на виклик про аварію. На записі з камери поліцейського видно, що Трухін пропонував гроші, намагався «піти в ліс» і хотів зателефонувати главі МВС Денису Монастирському (там це заперечили). Також патрульний розповів, що Трухін та всі інші в авто були «готові» (пʼяні), але відмовилися проходити драгер.
- Наступного дня після оприлюднення відео, 2 лютого, Трухіна виключили з партії «Слуга народу», а генпрокурор Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти нього. У ДБР заявили, що не отримували від поліції відео з нагрудних камер правоохоронців. Сам Трухін заявив, що готовий скласти мандат, якщо змусять команда і ситуація.