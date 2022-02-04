ДТП с нардепом Трухиным: Госбюро расследований получило результат экспертизы, которая должна показать, кто был за рулем

Государственное бюро расследований по делу об аварии с участием народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Трухина получило результаты молекулярно-генетической экспертизы — именно она должна ответить на вопрос, кто был за рулем во время аварии и чья ДНК осталась на месте водителя
Об этом говорится в тексте «Бабеля» о несостыковках в деле.
В этом ДТП с участием Трухина в машине сработали подушки безопасности — значит, при сильном ударе на них почти наверняка остались слюна, кусочки кожи, ресницы или слезы водителя и пассажиров. Результаты экспертизы пока не обнародуют, поскольку идет следствие.
Кроме этой молекулярно-генетической экспертизы, ГБР получило результаты еще трех:
- автотехнической — она полностью восстанавливает механизм и обстоятельства ДТП и должна помочь определить его причины;
- транспортно-трасологической — она помогает установить виновников ДТП;
- медицинской — с ее помощью эксперты оценивают, как сильно пострадали люди, это может повлиять на квалификацию преступления и тяжесть наказания виновных.
В ближайшее время должны появиться результаты комплексной заключительной автотехнической и транспортно-трасологической экспертиз. Они ответят на вопрос, связано ли ДТП с нарушением правил дорожного движения.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. В результате аварии никто не погиб.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергли). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео с нагрудных камер правоохранителей. Сам Трухин заявил, что готов сложить мандат, если заставят команда и ситуация.