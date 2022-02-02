«Готов сложить мандат, если заставит команда и ситуация». Нардеп Трухин впервые отреагировал на видео с места ДТП

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат, если этого потребуют ситуация и его команда.
Об этом он рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
«Я отдаю себе отчет в своей политической ответственности и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность», — сказал депутат.
Также Трухин подчеркнул, что не скрывает свои попытки как можно быстрее уйти с места аварии, потому что «осознавал свой статус народного депутата и предвидел публичный резонанс, независимо от того, виноват я или нет».
«Я не сбежал и не скрылся с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП», — отметил он.
В то же время Трухин заверил, что «искренне сожалеет, что оказался в эпицентре этого скандала» и что ему «стыдно».
«В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии. Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и, слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы», — добавил нардеп, заметив, что его поведению «вряд ли есть оправдание».
Отдельно Трухин заявил, что в последние пять месяцев «в полной мере сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам Государственного бюро расследований и Национальной полиции всю информацию», и заверил, что готов «пройти это еще раз до завершения расследования».
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. В результате аварии никто не погиб.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. С камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это опровергли). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео с нагрудных камер правоохранителей.