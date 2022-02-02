«Готов сложить мандат, если заставит команда и ситуация». Нардеп Трухин впервые отреагировал на видео с места ДТП

«Я отдаю себе отчет в своей политической ответственности и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции... Если команда и ситуация заставит сложить мандат, я готов понести эту ответственность», — сказал депутат.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Трухин заявил, что готов сложить депутатский мандат, если этого потребуют ситуация и его команда.

Также Трухин подчеркнул, что не скрывает свои попытки как можно быстрее уйти с места аварии, потому что «осознавал свой статус народного депутата и предвидел публичный резонанс, независимо от того, виноват я или нет».

«Я не сбежал и не скрылся с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП», — отметил он.

В то же время Трухин заверил, что «искренне сожалеет, что оказался в эпицентре этого скандала» и что ему «стыдно».

«В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии. Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и, слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы», — добавил нардеп, заметив, что его поведению «вряд ли есть оправдание».

Отдельно Трухин заявил, что в последние пять месяцев «в полной мере сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам Государственного бюро расследований и Национальной полиции всю информацию», и заверил, что готов «пройти это еще раз до завершения расследования».